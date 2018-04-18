В Воронеже начали мыть дороги и тротуары

Источник: управа Ленинского района

После нескольких жарких дней улицы Воронежа, пока еще лишенные весенней зелени, стали чрезвычайно пыльными. На борьбу с этой напастью в Ленинском районе вышли комбинированные дорожные машины. Зимой они разбрасывали песок на дороги, а теперь «перепрофилировались» в поливомоечные машины.

— На сегодняшний день в круглосуточном режиме на дорогах Ленинского района работают четыре такие машины, — рассказали в управе Ленинского района. — В течение суток на улицы разбрызгивают около 240 кубометров воды.

А на поливе тротуаров трудятся «младшие братья» комбинированных машин — минитехника районного комбината благоустройства. Да, моют улицы в отсутствие пешеходов — ночью.

В Центральном районе с помощью техники очищают от грязи и пыли бордюры. Работы прошли на набережной Масалитинова и на Чернавском мосту. После этого бригады районного комбината благоустройства отправятся на улицы Транспортную, Бурденко, Тимирязева, Ленина и другие.