Суд узаконил 15-минутную стоянку у Пулково

Источник: AP 2018

Как сообщает Управление ФАС по Петербургу, ведомство заинтересовалось стоянкой у Пулково осенью прошлого года, когда аэропорт сократил интервал для посадки-высадки пассажиров у Центрального терминала до 10 минут.

Антимонопольщики выдали Пулково предписание вернуть автолюбителям еще пять бесплатных минут, аэропорт выполнил требование УФАС, но подал в суд.

Арбитражный суд Северной столицы отказал воздушной гавани в удовлетворении их требований. Тем не менее, администрация Пулково может обжаловать это решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.