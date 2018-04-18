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09:51 (мск), источник: "Российская газета"

Суд узаконил 15-минутную стоянку у Пулково

Арбитражный суд Санкт-Петербурга подтвердил право автомобилистов оставлять свои машины у аэропорта Пулково на 15 минут. Сама воздушная гавань настаивала на том, что для выгрузки вещей и встречи пассажиров 10 минут более чем достаточно.

Источник: AP 2018

Как сообщает Управление ФАС по Петербургу, ведомство заинтересовалось стоянкой у Пулково осенью прошлого года, когда аэропорт сократил интервал для посадки-высадки пассажиров у Центрального терминала до 10 минут.

Антимонопольщики выдали Пулково предписание вернуть автолюбителям еще пять бесплатных минут, аэропорт выполнил требование УФАС, но подал в суд.

Арбитражный суд Северной столицы отказал воздушной гавани в удовлетворении их требований. Тем не менее, администрация Пулково может обжаловать это решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Решение Арбитражного суда не может не радовать автолюбителей. Дело в том, что когда время стоянки сократили, возле Центрального терминала аэровокзала возникали заторы и даже те граждане, которые не мешкая, выгружали из машин чемоданы и быстро пытались покинуть территорию, зачастую не укладывались в положенные 10 минут и им приходилось оплачивать штраф.

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