Волгоградцев предупреждают о грозах и похолодании

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 18 апреля днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, а днем до +19… +24ºС.

19 апреля днем в большинстве районов региона прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный и юго-западный 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°С. Днем потеплеет до +12… +17ºС.