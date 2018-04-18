Волгоградцев предупреждают о грозах и похолодании
Жителей Волгоградской области синоптики предупреждают о возможных дождях, грозах и сильном ветре в ближайшие несколько дней.
Жителей Волгоградской области синоптики предупреждают о возможных дождях, грозах и сильном ветре в ближайшие несколько дней.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 18 апреля днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер будет
19 апреля днем в большинстве районов региона прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный и
20 апреля на большей части территории региона снова ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер прогнозируется западный,