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10:06 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае могут запретить вырубку дуба из-за амурских тигров

Власти Хабаровского края готовят предложение по запрету вырубки дуба, которая косвенно влияет на сокращение кормовой базы амурских тигров, сообщил журналистам в Хабаровске глава региона Вячеслав Шпорт. «У нас тигров стало много, браконьеров практически нет — единицы встречаются.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Власти Хабаровского края готовят предложение по запрету вырубки дуба, которая косвенно влияет на сокращение кормовой базы амурских тигров, сообщил журналистам в Хабаровске глава региона Вячеслав Шпорт.

«У нас тигров стало много, браконьеров практически нет — единицы встречаются. Тиграм не хватает еды, потому что кабанов мало стало. Кабанов мало, потому что желудей не хватает, потому что дуб вырубают. Тигр начинает есть собак», — рассказал Шпорт журналистам.

Он отметил, что из-за нападений тигров на домашних животных поступают жалобы от местных жителей. «И мы над этим работаем. Сейчас готовим предложение по запрету заготовки дуба… С него выход небольшой», — добавил глава региона.

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