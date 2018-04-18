Жители Охотска не могут пройти медкомиссию на права в своём посёлке

Обращение поступило через региональный проект ОНФ «Россияне» в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта. Житель Охотска рассказал, что люди не имеют возможности пройти медицинскую комиссию по месту жительства. Ближайшее учреждение с необходимой лицензией, которое оказывает такие услуги, находится в Хабаровске, добраться до него стоит от 35000 руб. В районной больнице Охотска общественникам рассказали, что лицензия на проведение медицинской комиссии есть, но процедуры не проводятся. Точной или хотя бы приблизительной даты начала приёма граждан не назвали.

«Что такое водительские права или оружие для обитателей дальневосточной тайги? Это ведь не дети богатых родителей в поисках адреналина, это люди, для которых автомобиль, ружьё — обязательные инструменты для выживания в дикой природе, а зачастую и единственный источник существования. Проблема актуальна не только для Охотска. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах аналогичная беда. Особенно болезненна она для охотников-оленеводов. Гражданин, записавший видеообращение, не хочет нарушать законов своей страны, как и большинство жителей края, для которых такие слова как стабильность, безопасность, социальная ответственность — не пустой звук. Люди хотят жить честно и комфортно, но возможности такой, получается, они лишены? Граждане вынуждены становиться браконьерами и нарушителями ПДД», — прокомментировала ситуацию руководитель РРГ «Общество и власть» Любовь Пассар.