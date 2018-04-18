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10:02 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Охотска не могут пройти медкомиссию на права в своём посёлке

В Хабаровском крае в посёлке Охотск местный житель пожаловался на то, что не может пройти медицинскую комиссию, чтобы получить водительские права или разрешение на оружие. В районной больнице такие услуги не оказывают, а добраться до ближайшего учреждения стоит дорого.

Обращение поступило через региональный проект ОНФ «Россияне» в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта. Житель Охотска рассказал, что люди не имеют возможности пройти медицинскую комиссию по месту жительства. Ближайшее учреждение с необходимой лицензией, которое оказывает такие услуги, находится в Хабаровске, добраться до него стоит от 35000 руб. В районной больнице Охотска общественникам рассказали, что лицензия на проведение медицинской комиссии есть, но процедуры не проводятся. Точной или хотя бы приблизительной даты начала приёма граждан не назвали.

«Что такое водительские права или оружие для обитателей дальневосточной тайги? Это ведь не дети богатых родителей в поисках адреналина, это люди, для которых автомобиль, ружьё — обязательные инструменты для выживания в дикой природе, а зачастую и единственный источник существования. Проблема актуальна не только для Охотска. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах аналогичная беда. Особенно болезненна она для охотников-оленеводов. Гражданин, записавший видеообращение, не хочет нарушать законов своей страны, как и большинство жителей края, для которых такие слова как стабильность, безопасность, социальная ответственность — не пустой звук. Люди хотят жить честно и комфортно, но возможности такой, получается, они лишены? Граждане вынуждены становиться браконьерами и нарушителями ПДД», — прокомментировала ситуацию руководитель РРГ «Общество и власть» Любовь Пассар.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты подготовили обращения в министерство здравоохранения Хабаровского края и главе Охотского района. Общественники просят объяснить причины сложившейся ситуации и предложить пути её разрешения, намереваясь добиться открытия медкомиссии в самое ближайшее время.

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