Скоро в Перми высадят миллион цветов

— Как только наступят устойчивые положительные температуры, начнем высаживать рассаду цветов, их будет высажено более 1 миллиона растений, и общая площадь цветников в городе превысит 3 гектара, — пообещал начальника управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич, рассказывая пермским народным избранникам о планах по озеленению Перми на этот год.

Пока же пермяки видят, что растения в городе только убирают — в частности, спиливают во дворах и на улицах тополя.

— Мы убираем после зимы аварийные деревья, — объяснил чиновник. — Всего в этом году спилим 1067 аварийных деревьев и обрежем старые ветви на 2100 деревьях. Но им на замену этой весной высадим более 3800 деревьев и кустарников 30 видов — таких, как березы, липы, яблони, рябины, ива, лиственница, пирамидальные тополя, сирень, боярышник, дерен.

В этом году в Перми начнется реконструкция нескольких скверов и бульваров — в частности, скверов на улицах Розалии Землячки, Гашкова, Краснополянской, Советской Армии.

Один из них — на улице Розалии Землячки — должны полностью реконструировать до конца этого года.