В Олимпийском парке Сочи открыли музей миниатюрной обуви
На экспозиции представлены пуанты, сапоги, кроссовки и другая обувь в масштабе один к десяти.
На экспозиции представлены пуанты, сапоги, кроссовки и другая обувь в масштабе один к десяти.
Посетители могут не только увидеть редкие пары обуви, но и узнать о ее истории. На стендах около 3 тыс. миниатюр из кожи, дерева, стекла, фарфора и металла. Размер самой маленькой модели — 3 мм. Ее получится рассмотреть только при помощи лупы.
«Когда собираешь коллекцию, то о своих предпочтениях забываешь. Приобретаешь не то, что дешево, а стараешься, чтобы коллекция была сбалансирована. Поэтому есть образцы, посвященные особенностям национальной обуви, а есть предметы, которые можно отнести к антикварным вещам», — рассказала руководитель музея миниатюрной обуви Оксана Перевощикова.
Впервые экспозицию представили в Перми, где музей работал пять лет, а затем переехал в Сочи. Коллекцию, которую собирали в 150 странах, разместили в пяти залах. Они тематические. В одних выставлена обувь массового производства, в других — коллекционные серии, среди которых есть и лапти, и туфельки куклы Барби.