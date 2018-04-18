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13:24 (мск), источник: Кубань 24

В Олимпийском парке Сочи открыли музей миниатюрной обуви

На экспозиции представлены пуанты, сапоги, кроссовки и другая обувь в масштабе один к десяти.

Посетители могут не только увидеть редкие пары обуви, но и узнать о ее истории. На стендах около 3 тыс. миниатюр из кожи, дерева, стекла, фарфора и металла. Размер самой маленькой модели — 3 мм. Ее получится рассмотреть только при помощи лупы.

«Когда собираешь коллекцию, то о своих предпочтениях забываешь. Приобретаешь не то, что дешево, а стараешься, чтобы коллекция была сбалансирована. Поэтому есть образцы, посвященные особенностям национальной обуви, а есть предметы, которые можно отнести к антикварным вещам», — рассказала руководитель музея миниатюрной обуви Оксана Перевощикова.

Впервые экспозицию представили в Перми, где музей работал пять лет, а затем переехал в Сочи. Коллекцию, которую собирали в 150 странах, разместили в пяти залах. Они тематические. В одних выставлена обувь массового производства, в других — коллекционные серии, среди которых есть и лапти, и туфельки куклы Барби.

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