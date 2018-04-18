В Олимпийском парке Сочи открыли музей миниатюрной обуви

Посетители могут не только увидеть редкие пары обуви, но и узнать о ее истории. На стендах около 3 тыс. миниатюр из кожи, дерева, стекла, фарфора и металла. Размер самой маленькой модели — 3 мм. Ее получится рассмотреть только при помощи лупы.

«Когда собираешь коллекцию, то о своих предпочтениях забываешь. Приобретаешь не то, что дешево, а стараешься, чтобы коллекция была сбалансирована. Поэтому есть образцы, посвященные особенностям национальной обуви, а есть предметы, которые можно отнести к антикварным вещам», — рассказала руководитель музея миниатюрной обуви Оксана Перевощикова.