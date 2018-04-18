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09:59 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские власти помогли юной россиянке вернуться домой из Таиланда

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области помогло вернуться из Таиланда на Родину 10-летней Ангелине Рыбаловой, родителей которой арестовала иностранная полиция по подозрению в ограблении. Как в среду сообщила пресс-служба правительства региона, девочка прилетела в Новосибирск вечером во вторник и уже встретилась с родственниками.

«Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной кампании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие тем лицам, которые сегодня несут ответственность за пребывание и состояние девочки — это ее родственники. Они сейчас находятся рядом с ней», — приводит пресс-служба слова Сергея Санникова, начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Ранее СМИ сообщали, что родителей девочки задержали в Таиланде по подозрению в ограблении, а девочку поместили в спецприемник. Волонтеры одной из благотворительных организаций попросили помочь в возвращении девочки домой, после чего врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать содействие в этом вопросе.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, девочка уже улетела из Новосибирска в Челябинскую область, где живут ее родственники.

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