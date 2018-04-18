Новосибирские власти помогли юной россиянке вернуться домой из Таиланда

«Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной кампании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие тем лицам, которые сегодня несут ответственность за пребывание и состояние девочки — это ее родственники. Они сейчас находятся рядом с ней», — приводит пресс-служба слова Сергея Санникова, начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области.