Хабаровский «СКА-Нефтяник» остался без капитана

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», Алексей Чижов пополнил состав хабаровского клуба в сезоне 2013−2014 годов. В общей сложности играл за «армейцев» в течение пяти лет. Три года защитник был капитаном команды. Всего хоккеист провёл 226 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 17 результативных передач.

Это вторая потеря «СКА-Нефтяника» в этом межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Однако «армейцы» сумели сохранить основной состав команды. У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения. Новые контракты клуб подписал с Юрием Бондаренко и Максимом Ишкельдиным, Виктором Каменевым и Валерием Ивкиным. Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года.