Хабаровский «СКА-Нефтяник» остался без капитана
Капитан хабаровского «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов решил продолжить карьеру в другом клубе. Защитник отказался заключать новое соглашение с «армейцами».
Капитан хабаровского «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов решил продолжить карьеру в другом клубе. Защитник отказался заключать новое соглашение с «армейцами».
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В составе «армейской» команды, Алексей Чижов дважды становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны, бронзовым призёром чемпионата России.
Это вторая потеря «СКА-Нефтяника» в этом межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Однако «армейцы» сумели сохранить основной состав команды. У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения. Новые контракты клуб подписал с Юрием Бондаренко и Максимом Ишкельдиным, Виктором Каменевым и Валерием Ивкиным. Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года.