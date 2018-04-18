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09:58 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» остался без капитана

Капитан хабаровского «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов решил продолжить карьеру в другом клубе. Защитник отказался заключать новое соглашение с «армейцами».

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», Алексей Чижов пополнил состав хабаровского клуба в сезоне 2013−2014 годов. В общей сложности играл за «армейцев» в течение пяти лет. Три года защитник был капитаном команды. Всего хоккеист провёл 226 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 17 результативных передач.

В составе «армейской» команды, Алексей Чижов дважды становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны, бронзовым призёром чемпионата России.

Это вторая потеря «СКА-Нефтяника» в этом межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что клуб покинул нападающий Алексей Ничков. Он продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Однако «армейцы» сумели сохранить основной состав команды. У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения. Новые контракты клуб подписал с Юрием Бондаренко и Максимом Ишкельдиным, Виктором Каменевым и Валерием Ивкиным. Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев. Новое соглашение со специалистом, дважды приводившим «армейцев» к победе в чемпионате России, рассчитано на два года.

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