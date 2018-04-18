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09:58 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз

Туристы из России и еще 58 стран смогут посещать остров Хайнань без виз.

Источник: Reuters

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

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«Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

Отмечается, что посетить остров без виз смогут туристы из Великобритании, Франции, Украины, Италии, Греции и других стран.

Агентство также приводит слова губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, который отмечал, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. Указывается, что в 2017 году Хайнань посетили 284 тыс. российских туристов.

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