Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз

Источник: Reuters

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

«Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

Отмечается, что посетить остров без виз смогут туристы из Великобритании, Франции, Украины, Италии, Греции и других стран.