Лучшие думы в Иркутской области наградили

Всего на конкурс поступило 77 работ от шести городских округов, 20 районов, 13 городских поселений и 38 сельских. География участников весьма обширна, в частности, участие в конкурсе приняли Иркутск, Братск Усть-Илимск, Зима, Бодайбинский, Заларинский, Катангский, Осинский, Аларский районы, поселения из Усольского, Усть-Кутского, Чунского районов и многие другие. Сергей Брилка подчеркнул, что конкурс на лучшую организацию работы местных дум давно стал традиционным, имеет большое значение, в частности, способствует развитию местного самоуправлении, повышению роли местных дум в улучшении жизни населения муниципальных образований.
Среди дум городских округов победителями были признаны думы Ангарского городского округа, Усть-Илимска и Зиминского городского округа. Среди районных дум лучшей признана работа думы Иркутского района, на втором месте — дума Братского района, на третьем — дума Усть-Удинского района. Дума Михайловского МО стала победителем среди дум городских поселений, второе место заняла дума Байкальска, третье — дума Кропоткинского МО. Среди дум сельских поселений члены экспертного совета признали победителем думу Оекского МО, второе и третье места заняли думы Прибрежнинского МО и МО «Майск».
Были определены лауреаты областного конкурса, отличившиеся своей работой по различным направлениям деятельности. По направлению «Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов по предметам исключительного ведения представительных органов муниципальных образований и иным вопросам местного значения» были отмечены дума Братска и дума Биритского МО; по направлению «Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований» — дума Иркутска и дума Черемшанского МО; по направлению «Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального образования с исполнительным органом муниципального образования, другими органами муниципального образования» — дума Заларинского района; по направлению «Эффективность работы с избирателями» — дума Чунского района и дума Бугульдейского МО; по направлению «Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» — думу города Бодайбо и района; по направлению «Деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности населения» — дума Нижнеудинского района; по направлению «Эффективная организация контрольной деятельности представительного органа муниципального образования» — дума Усть-Кутского района и дума Илирского МО; по направлению «Эффективность работы с избирателями» — дума Мамаканского МО; по направлению «Деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности населения» — дума Алзамайского МО; по направлению «Организация эффективного планирования деятельности представительного органа муниципального образования» — дума МО «Кулункунское»; по направлению «Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» — дума Ушаковского МО.