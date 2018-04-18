Лучшие думы в Иркутской области наградили

Всего на конкурс поступило 77 работ от шести городских округов, 20 районов, 13 городских поселений и 38 сельских. География участников весьма обширна, в частности, участие в конкурсе приняли Иркутск, Братск Усть-Илимск, Зима, Бодайбинский, Заларинский, Катангский, Осинский, Аларский районы, поселения из Усольского, Усть-Кутского, Чунского районов и многие другие. Сергей Брилка подчеркнул, что конкурс на лучшую организацию работы местных дум давно стал традиционным, имеет большое значение, в частности, способствует развитию местного самоуправлении, повышению роли местных дум в улучшении жизни населения муниципальных образований.

Были определены лауреаты областного конкурса, отличившиеся своей работой по различным направлениям деятельности. По направлению «Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов по предметам исключительного ведения представительных органов муниципальных образований и иным вопросам местного значения» были отмечены дума Братска и дума Биритского МО; по направлению «Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований» — дума Иркутска и дума Черемшанского МО; по направлению «Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального образования с исполнительным органом муниципального образования, другими органами муниципального образования» — дума Заларинского района; по направлению «Эффективность работы с избирателями» — дума Чунского района и дума Бугульдейского МО; по направлению «Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» — думу города Бодайбо и района; по направлению «Деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности населения» — дума Нижнеудинского района; по направлению «Эффективная организация контрольной деятельности представительного органа муниципального образования» — дума Усть-Кутского района и дума Илирского МО; по направлению «Эффективность работы с избирателями» — дума Мамаканского МО; по направлению «Деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности населения» — дума Алзамайского МО; по направлению «Организация эффективного планирования деятельности представительного органа муниципального образования» — дума МО «Кулункунское»; по направлению «Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» — дума Ушаковского МО.