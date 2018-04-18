Дворкович привел «Екатеринбург-Арену» в пример другим стадионам ЧМ-2018

«Основные действия протестированы, системы проверены, посмотрели, над чем нужно поработать. Мы все видим и фиксируем, и каждый следующий тестовый матч проходит все лучше. Вот в Екатеринбурге уже была исправлена большая часть недостатков, остались буквально мелочи. Точно так же будем идти по другим стадионам. В целом темпами подготовки к Чемпионату мира довольны, все в порядке», — цитирует чиновника ТАСС.