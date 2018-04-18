Екатеринбург готовится к «Безумным дням»
В сентябре Екатеринбург примет трехдневный международный музыкальный марафон «Безумные дни».
В сентябре Екатеринбург примет трехдневный международный музыкальный марафон «Безумные дни».
На сайте Свердловской филармонии уже появились программы концертов, а с 19 апреля каждый сможет составить свой фестивальный маршрут.
«“Безумные дни” — это единственный в мире фестиваль для тех, кто, возможно, никогда не был на классических концертах или бывает на них очень редко», — говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.
Но и для
Среди участников «Безумных дней — 2018» — Уральский филармонический и Уральский молодежный оркестры, Musica Viva под руководством Александра Рудина и La Primavera под управлением Рустема Абязова, ансамбли старинной музыки — представляющий Московскую филармонию «Мадригал» и бельгийский Ricercar Consor.
Также екатеринбуржцы услышат
Впервые в программе «Безумных дней в Екатеринбурге» состоится органный концерт, а также киноконцерт, в котором фильм «Иммигрант» Чарли Чаплина будет показан в сопровождении джазового пианиста Пола Лэя.
С детской аудиторией встретятся