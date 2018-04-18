Екатеринбург готовится к «Безумным дням»

На сайте Свердловской филармонии уже появились программы концертов, а с 19 апреля каждый сможет составить свой фестивальный маршрут.

«“Безумные дни” — это единственный в мире фестиваль для тех, кто, возможно, никогда не был на классических концертах или бывает на них очень редко», — говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

«Безумные дни» идеальны для знакомства с классическим искусством благодаря компактным программам и доступным ценам на билеты.

Но и для меломанов-гурманов они тоже привлекательны. Фестиваль демонстрирует изобилие музыкальных жанров и музыкальных составов: от инструментальных дуэтов, разнообразных ансамблей и хоров — до камерных, духовых и симфонических оркестров, сообщает пресс-служба филармонии.

Среди участников «Безумных дней — 2018» — Уральский филармонический и Уральский молодежный оркестры, Musica Viva под руководством Александра Рудина и La Primavera под управлением Рустема Абязова, ансамбли старинной музыки — представляющий Московскую филармонию «Мадригал» и бельгийский Ricercar Consor.

Также екатеринбуржцы услышат франко-испанский дуэт фламенко Элен Куэто и Мишель Гризар, французский октет Sirba с клезмерской и цыганской музыкой.

Впервые в программе «Безумных дней в Екатеринбурге» состоится органный концерт, а также киноконцерт, в котором фильм «Иммигрант» Чарли Чаплина будет показан в сопровождении джазового пианиста Пола Лэя.