Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Особенности королевских родов: как рождаются монархи Британии
Умер актер Андрей Невраев
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:18 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург готовится к «Безумным дням»

В сентябре Екатеринбург примет трехдневный международный музыкальный марафон «Безумные дни».

На сайте Свердловской филармонии уже появились программы концертов, а с 19 апреля каждый сможет составить свой фестивальный маршрут.

«“Безумные дни” — это единственный в мире фестиваль для тех, кто, возможно, никогда не был на классических концертах или бывает на них очень редко», — говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

«Безумные дни» идеальны для знакомства с классическим искусством благодаря компактным программам и доступным ценам на билеты.

Но и для меломанов-гурманов они тоже привлекательны. Фестиваль демонстрирует изобилие музыкальных жанров и музыкальных составов: от инструментальных дуэтов, разнообразных ансамблей и хоров — до камерных, духовых и симфонических оркестров, сообщает пресс-служба филармонии.

Среди участников «Безумных дней — 2018» — Уральский филармонический и Уральский молодежный оркестры, Musica Viva под руководством Александра Рудина и La Primavera под управлением Рустема Абязова, ансамбли старинной музыки — представляющий Московскую филармонию «Мадригал» и бельгийский Ricercar Consor.

Также екатеринбуржцы услышат франко-испанский дуэт фламенко Элен Куэто и Мишель Гризар, французский октет Sirba с клезмерской и цыганской музыкой.

Впервые в программе «Безумных дней в Екатеринбурге» состоится органный концерт, а также киноконцерт, в котором фильм «Иммигрант» Чарли Чаплина будет показан в сопровождении джазового пианиста Пола Лэя.

С детской аудиторией встретятся джаз-хор и капелла мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, муниципальный хор «Доместик» и камерный оркестр B-A-C-H. Екатеринбургский этап международного марафона состоится 7, 8 и 9 сентября. До этого фестиваль уже прошел в Нанте и регионе Луарских земель, в мае «ворвется» в Токио, а после Екатеринбурга завершит свой путь в Варшаве.

Все новости региона
 Дацюк против Шипулина: новый рисунок
Главный редактор «Областной газеты»
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь