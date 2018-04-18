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13:28 (мск), источник: РИА Недвижимость

Рак и Сеймур, или Как московские пляжи готовят к купальному сезону

В Москве есть 12 пляжей, на которых разрешено купаться после ежегодной проверки их чистоты и безопасности. РИА Недвижимость рассказывает, как столичные «курорты» готовят для отдыхающих к летнему сезону.

На западе и востоке.

«В черте «старой» Москвы есть больше десяти оборудованных пляжей, которые подходят для купания. Перед каждым летним сезоном их безопасность проверяют водолазные службы и Роспотребнадзор, ГИМС МЧС России осуществляют техническое освидетельствование пляжей, после чего пляжам выдаются разрешения на купание.

В 2018 году в графике проверок водолазов поисково-спасательной службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности — 12 пляжей. В основном они расположены на севере и западе города — в исторически более благополучных с экологической точки зрения округах.

В Северном округе расположено три пляжа: «Левобережный», «Большой Садовый пруд» и комплекс «Бич Клаб»; еще три — в Северо-Западном: «Серебряный Бор-2», «Серебряный бор-3», «Строгинская пойма». В Западном, Юго-Западном и Восточном округах по одному пляжу: «Мещерское», «Тропарево» и «Озеро Белое» соответственно. Еще три пляжа находятся в замкадном Зеленограде: «Большой городской пруд», «Озеро Черное» и «Озеро Школьное».

Часть пляжей принадлежат городу, потому вход на них бесплатный, часть — частным компаниям, и потому за вход взимается плата — от 50 рублей до 1000 рублей и выше. При этом департамент жилищно-коммунального хозяйства свои пляжи в последние годы благоустраивает по последнему слову техники.

Пляж левобережный.

Например, в 2017 году был преображен пляж «Левобережный», теперь здесь — мягкий желтый песок, лежаки, детские площадки, раздевалки и уборные, и даже специальные урны с пакетиками для владельцев собак.

Поиск затонувших холодильников.

Проверка пригодности пляжей для купания делится на два основных вида: оценка чистоты воды Роспотребнадзором, который берет пробы перед началом сезона и несколько раз во время него; и обследование дна водолазами столичной поисково-спасательной службы.

«Мы проводим обследование дна всех приспособленных для купания пляжей три раза. Первый после таяния льдов, как правило, в апреле, в этом году — с 16 по 20 числа. По результатам проверки мы либо принимаем, либо не принимаем пляж, и чаще всего — не принимаем, а выдаем балансодержателю, городу или частной компании предписание провести очистку дна. Для этого он нанимает водолазов. Затем, до 20 мая, мы проводим повторную проверку — в этом году с 10 по 14 мая, после чего обычно акт приемки подписывается. Третий раз проверка дна проводится в середине июля — контроль нужен для безопасности граждан», — рассказывает 1-й заместитель начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

Поднятый со дна мусор.

Водолазы городской поисково-спасательной зоны проводят обследование дна по всей ширине пляжной зоны и до буйков. При этом дно на глубине до двух метров должно быть полностью очищено от крупного мусора — железных предметов, стекла, бутылок.

«Как правило, весной на дне водоемов мусора достаточно. Причем часто находятся колеса от машин, санки — дети по льду катаются, оставляют, а также разное рыболовное снаряжение, попадаются даже коляски из “Ашана”. Находим, бывает и каркасы от машин, и сами машины, и холодильники, и телевизоры, и компьютеры», — рассказывает Ежов.

Но сами водолазы службы весь мусор не достают, только обследуют дно с помощью специального телеуправляемого подводного робота с камерой «Seamor 300Т». «Мы называем его Сеймуром, он откликается», — шутит заместитель начальника поисково-спасательного отряда службы Денис Гусев.

Seamor 300 Т готовят к поиску мусора.

Сначала Сеймур осматривает дно, изображение выводится на специальные экраны, за которыми следит Гусев. Затем в водоем погружается водолаз, чтобы провести дополнительный осмотр и достать «вещественные доказательства» — пример мусора.

Сегодня на пляже «Левобережный» водолаз Олег Бажанов достал пластиковые бутылки, кирпичи, железную трубу, деревянные доски с гвоздями. «Остались там большой острый кусок железа, автомобильный баллон. Их уже будут вытаскивать потом», — говорит он.

Рак.

А вместе с Сеймуром из воды вытащили живого рака. Пожалуй, это одно из лучших доказательств пригодности пляжа для купания: раки живут только в чистой воде. «Уже и Роспотребнадзор не нужен», — шутит Ежов.

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