ЦБ приостановил действие лицензии у крупной страховой компании из Владивостока

Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес» из-за неисполнения предписаний регулятора, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ. Кроме того, Банк России с 18 апреля ввел в компании временную администрацию сроком на шесть месяцев.

В частности, у «Дальакфеса» было приостановлено действие лицензий на осуществление страхования по ОСАГО, добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Регулятор дал компании пятидневный срок для устранения нарушений.