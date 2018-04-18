ЦБ приостановил действие лицензии у крупной страховой компании из Владивостока
Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес»
Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес»
Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес»
В частности, у «Дальакфеса» было приостановлено действие лицензий на осуществление страхования по ОСАГО, добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.
Регулятор дал компании пятидневный срок для устранения нарушений.
Страховая компания «Дальакфес» зарегистрирована во Владивостоке, специализируется на страховании от несчастных случаев, медицинском страховании, страховании транспорта, грузов, гражданской ответственности и финансовых рисков.