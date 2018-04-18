Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
Поплавская назвала ребенка Виторгана игрушкой в руках пожилых родителей
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Дети вдовы Петренко: Осталась одна версия — отравление
24-летнюю певицу убили за отказ развлечь гостей
Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
11:28 (мск), источник: Вести Приморье

ЦБ приостановил действие лицензии у крупной страховой компании из Владивостока

Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес» из-за неисполнения предписаний регулятора.

Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензий страховой компании «Дальакфес» из-за неисполнения предписаний регулятора, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ. Кроме того, Банк России с 18 апреля ввел в компании временную администрацию сроком на шесть месяцев.

В частности, у «Дальакфеса» было приостановлено действие лицензий на осуществление страхования по ОСАГО, добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Регулятор дал компании пятидневный срок для устранения нарушений.

Страховая компания «Дальакфес» зарегистрирована во Владивостоке, специализируется на страховании от несчастных случаев, медицинском страховании, страховании транспорта, грузов, гражданской ответственности и финансовых рисков.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Кэмерон: Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь