Согласно формулировке Эрнесто Гевара Марч внесен в так называемое «чистилище» ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым».

Также ему вменяется участие в «пропагандистских акциях России» и «попытках легализации аннексии Крыма».

При этом самого Эрнесто Че Гевару, который в 1959 году вместе со своими соратниками свергнул проамериканский диктаторский режим Фульхенсио Батисты на Кубе в 1959 году, редакторы «Миротворца» назвали «латиноамериканским убийцей и террористом».