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11:34 (мск), источник: РИА Крым

Сын Че Гевары попал в «Миротворец» за поездку в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Эрнесто Гевара Марч — сын одного из лидеров Кубинской революции Эрнесто Че Гевара — внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Согласно формулировке Эрнесто Гевара Марч внесен в так называемое «чистилище» ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым».

Также ему вменяется участие в «пропагандистских акциях России» и «попытках легализации аннексии Крыма».

При этом самого Эрнесто Че Гевару, который в 1959 году вместе со своими соратниками свергнул проамериканский диктаторский режим Фульхенсио Батисты на Кубе в 1959 году, редакторы «Миротворца» назвали «латиноамериканским убийцей и террористом».

Эрнесто Гевара прибыл в Крым во вторник. Он примет участие в открытии выставки архивных фотодокументов, посвященной его отцу. Экспозиция начнет работать в среду в симферопольской библиотеке им. Франко.

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