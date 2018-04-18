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11:39 (мск), источник: Восток Медиа

На улицах Хабаровска высадят 700 тысяч цветов

Первые цветочные композиции появятся в дальневосточной столице к 9 мая. Высаживать цветы и расставлять вазоны по всему городу МУП «Горзеленстрой» начнёт не раньше 20 мая, когда в Хабаровске установится тёплая погода.

В этом году на городских клумбах высадят в общей сложности 700 тысяч цветов: канны, колеусы, бегонии, тагетесы, петуньи, сальвию. Эти растения долго цветут и комфортно чувствуют себя в дальневосточном климате.

«В общей сложности в этом году мы выставим в городе более двух тысяч элементов вертикального озеленения: башни, шары, многоярусные вазоны, цветочные чаши, кашпо, балконницы. Это значительно больше, чем в прошлом году. Кстати, на улице Ленина — от Тургенева до Запарина — цветочные конструкции появятся впервые. Год для Хабаровска юбилейный, мы разработали и новые проекты элементов вертикального озеленения: сейчас три таких конструкции в пути — их везут к нам из западных регионов России», — рассказал директор МУП «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые конструкции разместят на Комсомольской площади и Уссурийском бульваре. Чтобы у горожан не было соблазна унести с кашпо или клумбы цветы к себе на дачу, в «Горзеленстрое» подготовили цветы на продажу и новинки.

«Мы активно начали развивать ещё одно направление в рамках оказания платных услуг населению. Специально для этого отстроили две новые теплицы, в которых подрастает рассада овощных и ягодных культур: три сорта клубники, прекрасно зарекомендовавших себя в дальневосточных условиях, баклажаны, перцы, томаты, капуста, а также масса цветов различных видов. Все это можно будет приобрести по вполне приемлемым ценам в торговых точках нашего предприятия», — отметил Георгий Лаптиёв.

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