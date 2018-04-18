Администрация Уфы рассказала о штрафах за уничтожение редких цветов
Жителям Уфы напомнили о штрафах за уничтожение цветов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает администрация города.
Жителям Уфы напомнили о штрафах за уничтожение цветов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает администрация города.
На улицах и базарах стали продавать редкие растения: алтайские лютиковидные ветренички, хохлатки Галлера, гусиный лук. При этом за сбор этих цветов предусмотрен штраф от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.
В мэрии отметили, что для того, чтобы уберечь краснокнижные растения нужно не покупать букеты, так как штрафы выписываются редко.