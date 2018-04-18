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11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

В этом году парад посвящен 27-ой годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества. Он пройдет на Театральной площади Краснодара 21 апреля.

— Торжества начнутся в 10 утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, где состоится праздничный молебен. В нем примут участие казаки исторических отделов Кубанского казачьего войска из всех городов и станиц Кубани, воспитанники казачьих кадетских корпусов, ученики классов казачьей направленности, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ККВ.

После молебна в 12:00 казачьи расчеты выстроятся у памятника Екатерины Второй и пройдут торжественным строем от Соборной до Театральной площади города по улице Красной.

— На главную площадь столицы Кубани взвод Почетного караула вынесет регалии кубанского казачьего войска. Затем торжественным маршем пройдут взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса, пешая и конная группа Почетного караула, парадный расчет казаков, участвовавших в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, артисты Кубанского казачьего хора, расчеты исторических отделов и округа войска, учащиеся казачьих кадетский корпусов, казачьих школ — участники Союза казачьей молодежи Кубани, — добавили «КП — Кубань» представители казачьего войска.

Впервые в параде примет участие сочинская школа № 10 имени Сидора Белого — единственная «казачья» в городе-курорте и Тимашевский казачий кадетский корпус, который принял первых учащихся 1 сентября 2017 года.

Также по площади пройдут парадные расчеты военных частей 108-й гвардейская десантно-штурмовая дивизия Новороссийска, военнослужащие 1537-го Краснознаменного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 90-я зенитно-ракетная бригада поселка Афипский и 227-я артиллерийская бригада Майкопа — где проходят службу казаки районных обществ.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Для беспрепятственного прохождения колонны во время мероприятий освободят от транспорта прежде всего улицы, прилегающие к войсковому собору Александра Невского, и находящиеся в районе Театральной площади.

С 08:00 19 апреля до 23:00 21 апреля — по улице имени Будённого со стороны здания администрации Краснодара.

С 08:00 до 13:00 19 апреля и с 15:00 до 18:00 21 апреля — по улице Красной — от Длинной до Будённого и по улице Красноармейской — от Длинной до Будённого.

С 09:00 19 апреля до 22:00 21 апреля — по средней и крайней правой полосам движения транспорта нечётной стороны улицы Красной — от Длинной до Будённого.

Непосредственно в день проведения казачьего парада — 21 апреля:

С 06:00 до 11:40 21 апреля — по улице Красной — от Кондратенко Н. И. до Постовой, по улице Постовой — от Захарова до Октябрьской.

С 18:00 до 22:00 21 апреля — по улице Красной — от Длинной до Будённого.

С 06:00 до 15:00 21 апреля по улице Красной — от Длинной до Северной, по улице Красноармейской — от Пашковской до Северной, по улице имени Будённого — от Митрофана Седина до Рашпилевской, по улице Длинной — от Рашпилевской до Седина, по улице имени Гоголя — от Красноармейской до Красной.

Кроме того, прилегающие к Красной улицы, где пройдет парад, также освободят от припаркованного транспорта.

В связи с перекрытием участков «городских артерий» будут выставлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

КСТАТИ

Центральные улицы города перекроют и после парада казаков. Это связано с проведением забега. Ограничения будут действовать на некоторых участках с 19 часов субботы, 21 апреля, а сняты — с середины воскресенья, 22 апреля.

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