Дожди в Самарской области будут идти минимум до субботы

Дожди в Самарской области будут идти минимум до субботы

В Самарскую область пришли дожди. В большинстве районов региона закапало уже в среду, 18 апреля. Днем воздух прогреется до +11, +16, в южной половине области до +21.