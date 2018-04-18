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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Дожди в Самарской области будут идти минимум до субботы

В Самарскую область пришли дожди. В большинстве районов региона закапало уже в среду, 18 апреля. Днем воздух прогреется до +11, +16, в южной половине области до +21.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Ночью в четверг, 19 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, +3, +8. Днем дождь сохранится, возможна гроза. Столбики термометров покажут +9, +14.

Ночью и днем в пятницу, 18 апреля, синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь местами по области. Ночью температура воздуха опустится до +3, +8. Днем воздух прогреется до +8, +13.

В субботу ночью ожидают 0, +5. Днем +8, +13, переменная облачность, местами дождь, сообщили в «Приволжском УГМС».

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