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14:31 (мск), источник: Нижегородская правда

Паникующего на льдине 63-летнего рыбака спасли пожарные

Любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью.

17 апреля в 13:01 по каналу связи «112» в единую дежурно-диспетчерскую службу г. о. Навашинский поступил звонок от жителя Владимирской области. Он просил помочь ему с товарищем выбраться со льда озера Зеленое в г. Навашино на берег. Как сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Через 3 минуты после сообщения на место происшествия прибыли сотрудники 17-й пожарно-спасательной части: заместитель начальника части Валерий Мишин и пожарные Александр Постнов, Сергей Шиков и Валерий Чухнин.

К этому моменту звонивший 39-летний мужчина до приезда пожарных смог перепрыгнуть промоину и выбраться на берег. А вот его 63-летнего товарища охватила паника, и он не мог сдвинуться с места.

Пожарные кинули горе-рыбаку веревку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег, он даже не промок, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как рассказали сами рыбаки, утром на озере была лишь небольшая промоина, которую можно было переступить, за день она увеличилась, и вернуться на берег стало проблематично.

Несмотря на многочисленные предупреждения, весеннее солнце и практически полное отсутствие льда на водоемах любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью!

Главное управление МЧС России по Нижегородской области в очередной раз настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности!

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