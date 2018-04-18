Паникующего на льдине 63-летнего рыбака спасли пожарные
Любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью.
Любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью.
17 апреля в 13:01 по каналу связи «112» в единую
Через 3 минуты после сообщения на место происшествия прибыли сотрудники 17-й
К этому моменту звонивший 39-летний мужчина до приезда пожарных смог перепрыгнуть промоину и выбраться на берег. А вот его 63-летнего товарища охватила паника, и он не мог сдвинуться с места.
Пожарные кинули
Как рассказали сами рыбаки, утром на озере была лишь небольшая промоина, которую можно было переступить, за день она увеличилась, и вернуться на берег стало проблематично.
Несмотря на многочисленные предупреждения, весеннее солнце и практически полное отсутствие льда на водоемах любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью!
Главное управление МЧС России по Нижегородской области в очередной раз настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности!