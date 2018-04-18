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11:39 (мск), источник: КрымPress

На площади Куйбышева в Симферополе демонтируют торговые объекты

Власти Симферополя подчёркивают: демонтаж конструкций на площади Куйбышева ведут в результате договорённостей, достигнутых между руководством республики и администрации крымской столицы с одним из собственников торговых объектов.

В настоящее время рабочие разбирают торговое помещение. Строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, будут использованы при возведении других объектов. Надеюсь, что нашему примеру последуют и другие собственники. Итогом этой работы должно стать формирование нового внешнего облика данной территории, по примеру площади Амет-Хана Султана, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя представителя собственника торгового объекта.

Напомним, ранее руководство администрации города предложило собственникам торговых объектов, расположенных на площади Куйбышева, демонтировать их в добровольном порядке.

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