На площади Куйбышева в Симферополе демонтируют торговые объекты

В настоящее время рабочие разбирают торговое помещение. Строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, будут использованы при возведении других объектов. Надеюсь, что нашему примеру последуют и другие собственники. Итогом этой работы должно стать формирование нового внешнего облика данной территории, по примеру площади Амет-Хана Султана, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя представителя собственника торгового объекта.