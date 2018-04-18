В Бутурлиновском районе ввели особый противопожарный режим
Спасателям поступило 70 вызовов в период с 9 по 16 апреля.
Спасателям поступило 70 вызовов в период с 9 по 16 апреля.
Особый противопожарный режим ввели в Бутурлиновском районе
Пожарные сделали более 70 выездов на ландшафтные пожары в период с 9 по 16 апреля. По четырем возбудили производство по делу об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
— Только 16 апреля было 27 выездов. В Березовском сельском поселении сгорел дом, а в селе Чулок — надворные постройки. Люди не пострадали, — рассказал Дмитрий Золотарев.
При особом противопожарном режиме на территории района жителям категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора и поджог сухой травы.