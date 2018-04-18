Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Поплавская назвала ребенка Виторгана игрушкой в руках пожилых родителей
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Дети вдовы Петренко: Осталась одна версия — отравление
24-летнюю певицу убили за отказ развлечь гостей
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
11:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бутурлиновском районе ввели особый противопожарный режим

Спасателям поступило 70 вызовов в период с 9 по 16 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

Особый противопожарный режим ввели в Бутурлиновском районе из-за ландшафтных пожаров во вторник, 17 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Бутурлиновском и Воробьевском районах Дмитрий Золотарев в среду, 18 апреля.

Пожарные сделали более 70 выездов на ландшафтные пожары в период с 9 по 16 апреля. По четырем возбудили производство по делу об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

— Только 16 апреля было 27 выездов. В Березовском сельском поселении сгорел дом, а в селе Чулок — надворные постройки. Люди не пострадали, — рассказал Дмитрий Золотарев.

При особом противопожарном режиме на территории района жителям категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора и поджог сухой травы.

Все новости региона
Минтранс РФ: японская компания заинтересовалась проектом воронежского метро
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Кэмерон: Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь