В Бутурлиновском районе ввели особый противопожарный режим

Источник: РИА "Воронеж"

Особый противопожарный режим ввели в Бутурлиновском районе из-за ландшафтных пожаров во вторник, 17 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Бутурлиновском и Воробьевском районах Дмитрий Золотарев в среду, 18 апреля.

Пожарные сделали более 70 выездов на ландшафтные пожары в период с 9 по 16 апреля. По четырем возбудили производство по делу об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

— Только 16 апреля было 27 выездов. В Березовском сельском поселении сгорел дом, а в селе Чулок — надворные постройки. Люди не пострадали, — рассказал Дмитрий Золотарев.