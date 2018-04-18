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11:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

На четверг, 19 апреля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности на большей части территории Беларуси в связи с усилением ветра порывами до 15−18 метров в секунду.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

В этот день будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западным, днем переходящим на северный 5−10 м/с, порывами до 14 метров в секунду. Днем на большей части Беларуси порывы достигнут 15−18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +5…+11°С, днем +10…+16°С, а по юго-западу до +18°С.

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