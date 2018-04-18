На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
На четверг, 19 апреля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности на большей части территории Беларуси в связи с усилением ветра порывами до 15−18 метров в секунду.
На четверг, 19 апреля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности на большей части территории Беларуси в связи с усилением ветра порывами до 15−18 метров в секунду.
В этот день будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет
Температура воздуха ночью составит +5…+11°С, днем +10…+16°С, а по