На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В этот день будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западным, днем переходящим на северный 5−10 м/с, порывами до 14 метров в секунду. Днем на большей части Беларуси порывы достигнут 15−18 метров в секунду.