Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда

Источник: AP 2018

Крису Кеннеру пришлось раскрыть секрет визитной карточки Копперфильда — трюка с исчезновением людей. По его словам, уловка заключается в том, что подготовленные артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Потом их заводят обратно, чтобы они успели снова появиться на сцене к концу шоу.

По словам Кеннера, на этом пути нет преград, которые могли бы привести к травме. Сторона Копперфильда также добавила, что трюк уже не используется в его представлениях.

Кокс подал в суд на иллюзиониста в 2016 году. Он заявил, что прилетел в Лас-Вегас, чтобы посмотреть представление Копперфильда в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Его и еще 12 человек выбрали для проведения трюка, в ходе которого люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале.