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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда

Исполнительный продюсер иллюзиониста Дэвида Копперфильда — Крис Кеннер — дал показания по делу британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу фокусника в 2013 году. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2018

Крису Кеннеру пришлось раскрыть секрет визитной карточки Копперфильда — трюка с исчезновением людей. По его словам, уловка заключается в том, что подготовленные артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу. Потом их заводят обратно, чтобы они успели снова появиться на сцене к концу шоу.

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По словам Кеннера, на этом пути нет преград, которые могли бы привести к травме. Сторона Копперфильда также добавила, что трюк уже не используется в его представлениях.

Кокс подал в суд на иллюзиониста в 2016 году. Он заявил, что прилетел в Лас-Вегас, чтобы посмотреть представление Копперфильда в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Его и еще 12 человек выбрали для проведения трюка, в ходе которого люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале.

По словам Кокса, когда клетку скрыл занавес, ассистенты Копперфильда погнали его через секретный ход в кромешной темноте. Истец поскользнулся и упал. Кокса госпитализировали — врачи диагностировали вывих плеча и повреждение мозга. Представители Копперфильда не стали подтверждать историю британца и раскрывать секреты шоу, отметив лишь, что трюк успешно исполнялся более 15 лет подряд. Кокс заявил в суде, что ему пришлось потратить на лечение более 400 тысяч долларов.

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