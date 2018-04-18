Маломерные суда пойдут по Амуру возле Хабаровска с 30 апреля
В дальневосточной столице движение маломерных судов на водных объектах разрешили с 30 апреля. К этому времени река Амур будет готова к безопасному плаванию.
В дальневосточной столице движение маломерных судов на водных объектах разрешили с 30 апреля. К этому времени река Амур будет готова к безопасному плаванию.
Решение приняли в городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что теплоходы в этом году начнут возить дачников по Амуру с 28 апреля. Выстроить работу речники попытались с учётом мнения садоводов и огородников, чтобы сезон не начался с традиционного скандала: проблемы были и у пассажиров, и у перевозчика, который сетовал, что с администрацией города не удавалось договориться о компенсации затрат. В этом году генеральный директор ЗАО «Амурские речные перевозки» Игорь Меерсон заверял, что пассажирская навигация пройдёт без сбоев. Более того, он же озвучил, что цены на билеты для дачников сохранятся на уровне прошлого года.