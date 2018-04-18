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11:33 (мск), источник: Восток Медиа

Маломерные суда пойдут по Амуру возле Хабаровска с 30 апреля

В дальневосточной столице движение маломерных судов на водных объектах разрешили с 30 апреля. К этому времени река Амур будет готова к безопасному плаванию.

Источник: Восток Медиа

Решение приняли в городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в некоторых случаях навигация может быть открыта с 23 апреля. Это касается маломерных судов, которые используют органы исполнительной власти, имеющие на это полномочия, а также государственные и муниципальные учреждения для проведения аварийно-спасательных работ, оказания медицинской помощи, доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и почтовой корреспонденции в пределах территории, на которой нет другого транспорта. Необходимо, чтобы соблюдались меры, обеспечивающие безопасность плавания.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что теплоходы в этом году начнут возить дачников по Амуру с 28 апреля. Выстроить работу речники попытались с учётом мнения садоводов и огородников, чтобы сезон не начался с традиционного скандала: проблемы были и у пассажиров, и у перевозчика, который сетовал, что с администрацией города не удавалось договориться о компенсации затрат. В этом году генеральный директор ЗАО «Амурские речные перевозки» Игорь Меерсон заверял, что пассажирская навигация пройдёт без сбоев. Более того, он же озвучил, что цены на билеты для дачников сохранятся на уровне прошлого года.

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