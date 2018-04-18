В Екатеринбурге общегородской субботник пройдет дважды
Общегородской субботник в Екатеринбурге решено разделить на два дня — 21 и 28 апреля. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам советуют действовать по обстановке.
Общегородской субботник в Екатеринбурге решено разделить на два дня — 21 и 28 апреля. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам советуют действовать по обстановке.
Как сообщает
А в тех местах, где пока сохраняется повышенная влажность и есть вероятность повредить травяной покров, уборку планируется организовать через неделю — 28 апреля.
В этот же день на уборку выйдут и сами сотрудники муниципалитета вместе с депутатами гордумы — они будут приводить в порядок Дендрарий на улице 8 Марта.