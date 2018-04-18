В Екатеринбурге общегородской субботник пройдет дважды

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба мэрии, на тех территориях, где снег уже сошел, а почва просохла, субботник предлагается провести в ближайшую субботу — 21 апреля.

А в тех местах, где пока сохраняется повышенная влажность и есть вероятность повредить травяной покров, уборку планируется организовать через неделю — 28 апреля.