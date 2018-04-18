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11:39 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге общегородской субботник пройдет дважды

Общегородской субботник в Екатеринбурге решено разделить на два дня — 21 и 28 апреля. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам советуют действовать по обстановке.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба мэрии, на тех территориях, где снег уже сошел, а почва просохла, субботник предлагается провести в ближайшую субботу — 21 апреля.

А в тех местах, где пока сохраняется повышенная влажность и есть вероятность повредить травяной покров, уборку планируется организовать через неделю — 28 апреля.

В этот же день на уборку выйдут и сами сотрудники муниципалитета вместе с депутатами гордумы — они будут приводить в порядок Дендрарий на улице 8 Марта.

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