Новосибирские хирурги спасли молодого хоккеиста с тахикардией
Первую операцию Валентину сделали в Москве, но через месяц приступ аритмии повторился, об этом сообщили в
Первую операцию Валентину сделали в Москве, но через месяц приступ аритмии повторился, об этом сообщили в
Новосибирские хирурги спасли молодого хоккеиста с тахикардией, рассказали в
18-летний Валентин — перспективный нападающий одного из известных хоккейных клубов страны. Молодой человек никогда не знал проблем со здоровьем, но осенью прошлого года после очередной тренировки у парня сильно поднялся пульс. Родители посоветовали вызвать «Скорую».
«После этого случая я прошел полное обследование, которое выявило нарушение ритма сердца — желудочковую тахикардию. Врачи рекомендовали незамедлительно обратиться за хирургической помощью», — вспоминает Валентин.
Такая врожденная патология могла стать причиной внезапной смерти. Семья молодого человека обратилась за хирургической помощью в одну из столичных клиник. Там спортсмену сделали операцию на сердце, но уже через месяц приступ аритмии повторился.
«После того как произошел рецидив, мы с семьей искали клинику, где мне бы повторно провели операцию, используя новейшее оборудование. Обратились на очную консультацию в израильский центр, который много лет занимается лечением пациентов с желудочковой тахикардией. Но лечение в Израиле оказалось непосильно дорогим для семьи, к тому же врачи не гарантировали стопроцентной эффективности», — пояснил Валентин.
О клинике Мешалкина семья узнала случайно: мама наткнулась на статью в интернете. Прочитав положительные отзывы, Валентин решил повторить операцию в Новосибирске.
«Основной страх заключался в том, что я не смогу заниматься хоккеем на профессиональном уровне.