Новосибирские хирурги спасли молодого хоккеиста с тахикардией, рассказали в пресс-службе клиники им. Мешалкина.

18-летний Валентин — перспективный нападающий одного из известных хоккейных клубов страны. Молодой человек никогда не знал проблем со здоровьем, но осенью прошлого года после очередной тренировки у парня сильно поднялся пульс. Родители посоветовали вызвать «Скорую».

«После этого случая я прошел полное обследование, которое выявило нарушение ритма сердца — желудочковую тахикардию. Врачи рекомендовали незамедлительно обратиться за хирургической помощью», — вспоминает Валентин.

Такая врожденная патология могла стать причиной внезапной смерти. Семья молодого человека обратилась за хирургической помощью в одну из столичных клиник. Там спортсмену сделали операцию на сердце, но уже через месяц приступ аритмии повторился.

«После того как произошел рецидив, мы с семьей искали клинику, где мне бы повторно провели операцию, используя новейшее оборудование. Обратились на очную консультацию в израильский центр, который много лет занимается лечением пациентов с желудочковой тахикардией. Но лечение в Израиле оказалось непосильно дорогим для семьи, к тому же врачи не гарантировали стопроцентной эффективности», — пояснил Валентин.

О клинике Мешалкина семья узнала случайно: мама наткнулась на статью в интернете. Прочитав положительные отзывы, Валентин решил повторить операцию в Новосибирске.

По оценке специалистов, купировать очаг аритмии удалось на 100%. Они рассчитывают, что через полгода Валентин сможет вернуться в профессиональный спорт.