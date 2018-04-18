Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Что будет, если «закончились права»
Поплавская назвала ребенка Виторгана игрушкой в руках пожилых родителей
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Дети вдовы Петренко: Осталась одна версия — отравление
24-летнюю певицу убили за отказ развлечь гостей
Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские хирурги спасли молодого хоккеиста с тахикардией

Первую операцию Валентину сделали в Москве, но через месяц приступ аритмии повторился, об этом сообщили в пресс-службе клиники им. Мешалкина.

Новосибирские хирурги спасли молодого хоккеиста с тахикардией, рассказали в пресс-службе клиники им. Мешалкина.

18-летний Валентин — перспективный нападающий одного из известных хоккейных клубов страны. Молодой человек никогда не знал проблем со здоровьем, но осенью прошлого года после очередной тренировки у парня сильно поднялся пульс. Родители посоветовали вызвать «Скорую».

«После этого случая я прошел полное обследование, которое выявило нарушение ритма сердца — желудочковую тахикардию. Врачи рекомендовали незамедлительно обратиться за хирургической помощью», — вспоминает Валентин.

Такая врожденная патология могла стать причиной внезапной смерти. Семья молодого человека обратилась за хирургической помощью в одну из столичных клиник. Там спортсмену сделали операцию на сердце, но уже через месяц приступ аритмии повторился.

«После того как произошел рецидив, мы с семьей искали клинику, где мне бы повторно провели операцию, используя новейшее оборудование. Обратились на очную консультацию в израильский центр, который много лет занимается лечением пациентов с желудочковой тахикардией. Но лечение в Израиле оказалось непосильно дорогим для семьи, к тому же врачи не гарантировали стопроцентной эффективности», — пояснил Валентин.

О клинике Мешалкина семья узнала случайно: мама наткнулась на статью в интернете. Прочитав положительные отзывы, Валентин решил повторить операцию в Новосибирске.

По оценке специалистов, купировать очаг аритмии удалось на 100%. Они рассчитывают, что через полгода Валентин сможет вернуться в профессиональный спорт.

«Основной страх заключался в том, что я не смогу заниматься хоккеем на профессиональном уровне. Из-за заболевания пришлось разорвать контракт с хоккейным клубом, в котором я работал. Сейчас я чувствую себя отлично, на том же уровне, что и до заболевания. Мне позволили постепенно возобновлять физические нагрузки через месяц после операции. Это дает надежду на то, что через несколько месяцев я вернусь в команду», ― добавил спортсмен. .

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Кэмерон: Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь