В Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3%
В регионе на карантин закрыли один детский сад.
В регионе на карантин закрыли один детский сад.
В Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3%. Об этом сообщает
С 9 по 15 апреля в Омской области в больницы обратились 10 029 человек с заболеваниями гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
«В 30-ти случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 6 -ти вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 87,8%, риновирусы составили — 9,8%, метапневмовирус 2,4%», — пояснили в
Отметим, что в Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3 процентов. При этом на карантин закрыли один детский сад. Еще в 9 детсадах занятия приостановили в 12 группах.