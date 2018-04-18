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11:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3%

В регионе на карантин закрыли один детский сад.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 9 по 15 апреля в Омской области в больницы обратились 10 029 человек с заболеваниями гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

«В 30-ти случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 6 -ти вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 87,8%, риновирусы составили — 9,8%, метапневмовирус 2,4%», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8,3 процентов. При этом на карантин закрыли один детский сад. Еще в 9 детсадах занятия приостановили в 12 группах.

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