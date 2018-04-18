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11:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по одной из улиц Ростова-на-Дону ограничат до октября

Движение транспорта по одной из улиц Ростова-на-Дону ограничат до октября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автодорог, с 7 мая до 1 октября планируется ограничить движение по улице Неклиновской.

Ограничения будут введены в связи с проведением дорожными работами на улице.

Ранее сообщалось, что с 6 мая в донской столице в связи с ремонтом дорог ограничат движение по улицам 35-я Линия, Вересаева и Пойменной, а также по проспекту 40-летия Победы.

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