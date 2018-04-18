Движение по одной из улиц Ростова-на-Дону ограничат до октября

Как сообщает городской департамент автодорог, с 7 мая до 1 октября планируется ограничить движение по улице Неклиновской.

Ограничения будут введены в связи с проведением дорожными работами на улице.

Ранее сообщалось, что с 6 мая в донской столице в связи с ремонтом дорог ограничат движение по улицам 35-я Линия, Вересаева и Пойменной, а также по проспекту 40-летия Победы.