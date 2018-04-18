Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти планируют развивать авиасообщение Кузбасса с другими регионами и даже странами.

Как заявил Врио губернатора региона на заседании клуба глав моногородов в Белове, развитие авиасообщения Кузбасса положительно скажется на его инвестиционной привлекательности. Благодаря развитию авиасообщения с другими субъектами РФ и странами власти планируют вернуть в Кемеровскую область уехавших бизнесменом.