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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области

Об этом Сергей Цивилев заявил, выступая на заседании клуба глав моногородов Кузбасса.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти планируют развивать авиасообщение Кузбасса с другими регионами и даже странами.

Как заявил Врио губернатора региона на заседании клуба глав моногородов в Белове, развитие авиасообщения Кузбасса положительно скажется на его инвестиционной привлекательности. Благодаря развитию авиасообщения с другими субъектами РФ и странами власти планируют вернуть в Кемеровскую область уехавших бизнесменом.

Цивилев считает, что именно развитие авиасообщения поможет региону улучшить состояние бизнеса и туризма. Кроме того, это необходимо местным жителям. При этом цены на билеты должны остаться приемлемыми.

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