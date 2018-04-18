Меры безопасности были усилены во всех школах Башкирии — Минобразования РБ
УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Меры безопасности были усилены во всех школах Башкирии еще после нападения на школы в январе в Перми и
УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Меры безопасности были усилены во всех школах Башкирии еще после нападения на школы в январе в Перми и
Тогда региональным властям было поручено проверить работоспособность систем безопасности и усилить работу
«Сегодня во всех школах установлены детекторные рамки доступа. Неоднократно школами проводились обучения, чтобы все сотрудники, которые осуществляют обеспечение безопасности, были проинструктированы, проводились тренировки, — сказала замминистра образования РБ Альмира Ганеева. — С охранными предприятиями, с которыми заключаются договоры на охрану, также соответственную работу должен была проводить конкретно каждый руководитель образовательной организации. Меры обеспечения безопасности постоянно находятся на контроле и в усиленном режиме».
«Как правило, практически все образовательные организации республики оборудованы кнопками тревожной сигнализации вневедомственной охраны Росгвардии, — рассказала
При нажатии тревожной кнопки в любом охраняемом объекте сигнал поступает на пульт централизованной охраны Росгвардии. Дежурный офицер направляет на место ближайшую группу задержания. Маршрут экипажей выстроен таким образом, чтобы в любую точку росгвардейцы могли прибыть в кратчайшее время — порядка 2−3 минут.
Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы задержать подозреваемых на месте преступления или организовать розыск по горячим следам. В случае в Стерлитамаке группа задержания прибыла в течение 30 секунд, экипаж находился в 200 метрах от школы. Конечно, оценку по данному происшествию будет давать Следственный комитет, но по нашей линии все было отработано по схеме".
Сегодня утром учащийся школы № 1 в Стерлитамаке напал на учительницу и двух школьниц с ножом, а после поджег класс. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.
По информации регионального Управления Росгвардии, СОШ № 1 города Стерлитамака оборудована кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП. По первичной оценке, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал «Тревога» был подан своевременно. На место немедленно прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Дежурным пункта централизованной охраны (ПЦО) УВО Росгвардии были оповещены экстренные службы. Сотрудники групп задержания оказали содействие в эвакуации учащихся, оцеплении территории и обеспечении беспрепятственной работы сотрудников экстренных служб.