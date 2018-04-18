Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
В России построили тягач «Вощина-1»
Поплавская назвала ребенка Виторгана игрушкой в руках пожилых родителей
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:42 (мск), источник: Volga News

В конце апреля в парке Гагарина начнут монтировать 55-метровое колесо обозрения

Аттракцион будет гораздо выше старого колеса обозрения, работавшего в парке.

В конце апреля в самарском парке им. Гагарина начнут монтировать новое колесо обозрения, сообщает samru.ru со ссылкой на администрацию областной столицы.

В настоящее время МАУ «Парки Самары» получило первые детали аттракциона — это наземный каркас массой 36 тонн. В ближайшие дни будут отгружены и другие — опоры, узел центральной оси.

Напомним, аттракцион будет гораздо выше старого колеса обозрения, работавшего в парке (его уже разобрали в связи с выходом срока эксплуатации). Оно достигнет 55 метров и сможет работать круглый год, потому что кабинки будут закрытыми и с подогревом.

Все новости региона
Какие улицы Самары закроют на время ЧМ-2018 и как получить пропуск на авто
WSJ: США «молчаливо одобрили» удары ВВС Израиля по Сирии
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Кэмерон: Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь