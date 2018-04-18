Данила Козловский инкогнито следил за реакцией нижегородцев на фильм «Тренер»
Известный актёр презентовал в Нижнем Новгороде свой фильм.
Известный актёр презентовал в Нижнем Новгороде свой фильм.
Данила Козловский презентовал в Нижнем Новгороде свой фильм «Тренер». После показа состоялась творческая встреча со зрителями. Главный «тренер» российского кино рассказала, как снимал свой фильм.
По словам Козловского, съёмки проходили в Москве, Краснодаре и в Лондоне, на арене одной из лучших команд мира — «Челси». Первый съемочный день прошел год назад -14 апреля .
— Я переживаю разные фазы отношения к фильму. От любви до ненависти слишком короткий шаг. Я думаю, что не могу быть до конца доволен своим фильмом, — признался автор фильма.
Сейчас Даниле важна реакция зрителей. Фильм «Тренер» его дебют в качестве режиссёра.
— Я был шпионом последние 30 минут в зрительном зале. Несколько раз была дорогая тишина. Спасибо вам за вашу чуткость.и за ваше удивительное внимание. — поблагодарил публику Козловский.
Во время встречи одна из нижегородок пригласила Данилу Козловского на концерт «Imagine Dragons». Одна из песен этого коллектива звучит в фильме. Актёр обещал подумать над предложением.