20, 21 и 22 апреля в Крыму — «Библионочь» и «Библиосумерки». Программа
«Библионочь» и «Библиосумерки» 20, 21 и 22 апреля в Крыму — это и театральные представления, и всевозможные
«Библионочь» и «Библиосумерки» 20, 21 и 22 апреля в Крыму — это и театральные представления, и всевозможные
Уже ставшие традиционными для жителей России акции «Библионочь» и «Библиосумерки», приуроченные ко дню книги и авторского права, в очередной раз состоятся в Крыму. В этом году тема мероприятия — «Магия книги». Центральные городские библиотеки Крыма станут площадкой для
В акции примут участие едва ли не все города полуострова. Самые масштабные мероприятия пройдут в Симферополе, Евпатории, Саках, Алуште, Севастополе и Керчи. Всех желающих принять участие в акции, в выходные дни с 20 по 22 апреля, будут ждать открытые двери городских библиотек, где организовываются тематические развлекательные программы, игры, читательские клубы, оборудованы фотозоны, а также
Как сообщили турпорталу в городской библиотеке им. Н. В. Гоголя, «Библионочь» 21 апреля будет сопровождаться мастер классами, выступлением Театра теней и творческими встречами литературного объединения «Сакские родники», — озвучивает планы организаторов акции Турпортал.
В Крымской республиканской библиотеке им. Франко подчёркивают: ежегодная акция в поддержку чтения проходит по всей России с 2012 года, с каждым годом к фестивалю присоединяются и многие города республики, расширяя время и формат своей работы. В самой библиотеке намечена обширная программа. Так, 21 апреля жители и гости полуострова С 18.00 и до позднего вечера смогут познакомиться с уникальными книжными изданиями, поучаствовать в
В программе:
специальный проект для детей «Библиосумерки»;.
театрализованное представление «Про
творческая встреча с директором Крымского филиала «Редакция “Российской газеты”» Игорем Скоробогатовым;.
интерактивная программа «Книжная вселенная народов Крыма»;.
творческая встреча с
творческий вечер Николая Кирюхина «Мелодии уходящей весны»;.
буккроссинг «Возьми книгу в подарок»;.
фотозона «Библионочь»;.
выставка творческих работ учащихся Симферопольской
открытие художественной выставки «Визуальный диалог…» члена Союза художников России Ирины Ивы;.
книжная выставка «Магия книги»;.
интерактивная площадка «Магия добра» (мастер-классы, акция «Почта добра»);.
литературный квест «Скоромагия. Заочный курс для начинающих»;.
устный журнал путешественника «Зайцем по Южной Америке» с Андреем Зайчиковым;.
демонстрация и конкурс костюмов различных героев (косплей). 20 апреля и Евпатория уже в третий раз присоединится к захватывающе интересной и необычной Всероссийской акции «Библионочь».
По информации Централизованной библиотечной системы, евпаторийцы получат возможность на несколько уникальных часов окунуться в магическую
В программе — выставка «Библионочь в Евпатории:
двойной фотоблиц»,
«Библионочь» в Cевастопольской библиотеке им Л. Н. Толстого посвящена теме детектива. Извечная борьба добра и зла, напряженное противостояние ждут читателей в библиотеке.