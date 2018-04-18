20, 21 и 22 апреля в Крыму — «Библионочь» и «Библиосумерки». Программа

Уже ставшие традиционными для жителей России акции «Библионочь» и «Библиосумерки», приуроченные ко дню книги и авторского права, в очередной раз состоятся в Крыму. В этом году тема мероприятия — «Магия книги». Центральные городские библиотеки Крыма станут площадкой для арт-пространства Всероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь — 2018». Литературные встречи, интерактивные и арт-программы, квесты и мастер-класс, будут работать 21 и 22 апреля вне рабочего времени и продлятся до полуночи, — сообщает Турпортал Крыма.

В акции примут участие едва ли не все города полуострова. Самые масштабные мероприятия пройдут в Симферополе, Евпатории, Саках, Алуште, Севастополе и Керчи. Всех желающих принять участие в акции, в выходные дни с 20 по 22 апреля, будут ждать открытые двери городских библиотек, где организовываются тематические развлекательные программы, игры, читательские клубы, оборудованы фотозоны, а также много-много всего интересного, как для взрослых любителей литературы, так и для самых маленьких. В алуштинских библиотеках акции пройдут 20 апреля, «Библиосумерки» в Керченской детской библиотеке им. В. Дубинина «Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает» состоятся 22 апреля.

Как сообщили турпорталу в городской библиотеке им. Н. В. Гоголя, «Библионочь» 21 апреля будет сопровождаться мастер классами, выступлением Театра теней и творческими встречами литературного объединения «Сакские родники», — озвучивает планы организаторов акции Турпортал.

В Крымской республиканской библиотеке им. Франко подчёркивают: ежегодная акция в поддержку чтения проходит по всей России с 2012 года, с каждым годом к фестивалю присоединяются и многие города республики, расширяя время и формат своей работы. В самой библиотеке намечена обширная программа. Так, 21 апреля жители и гости полуострова С 18.00 и до позднего вечера смогут познакомиться с уникальными книжными изданиями, поучаствовать в мастер-классах, экскурсиях, встретиться с писателями, стилистами, музыкантами, — говорят организаторы.

В программе:

специальный проект для детей «Библиосумерки»;.

театрализованное представление «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (по мотивам сказки Леонида Филатова);.

творческая встреча с директором Крымского филиала «Редакция “Российской газеты”» Игорем Скоробогатовым;.

интерактивная программа «Книжная вселенная народов Крыма»;.

творческая встреча с художником-иллюстратором Дашей Субботиной (персональная выставка книжной графики, мастер-класс);.

творческий вечер Николая Кирюхина «Мелодии уходящей весны»;.

мастер-класс по эстампу (кафедра книжной графики и дизайна печатной продукции Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского);.

мастер-класс по каллиграфии;.

буккроссинг «Возьми книгу в подарок»;.

фотозона «Библионочь»;.

выставка творческих работ учащихся Симферопольской школы-интерната № 1 «Мой друг».

открытие художественной выставки «Визуальный диалог…» члена Союза художников России Ирины Ивы;.

книжная выставка «Магия книги»;.

интерактивная площадка «Магия добра» (мастер-классы, акция «Почта добра»);.

литературный квест «Скоромагия. Заочный курс для начинающих»;.

устный журнал путешественника «Зайцем по Южной Америке» с Андреем Зайчиковым;.

демонстрация и конкурс костюмов различных героев (косплей). 20 апреля и Евпатория уже в третий раз присоединится к захватывающе интересной и необычной Всероссийской акции «Библионочь».

По информации Централизованной библиотечной системы, евпаторийцы получат возможность на несколько уникальных часов окунуться в магическую литературно-музыкально-творческую атмосферу и принять активное участие в её создании! Ночной праздник чтения, общения и креатива пройдёт в юношеской библиотеке им. И. Сельвинского. Магическим «фундаментом» новой евпаторийской «Библионочи» станут бессмертные книги Николая Васильевича Гоголя — гениального художника слова, одного из самых загадочных русских писателей, творца неповторимой мифологии, основанной на народных поверьях славян, на истории, культуре и быте России и Малороссии, — отмечает Турпортал.

В программе — выставка «Библионочь в Евпатории:

двойной фотоблиц», кино-слэм по произведениям Гоголя, книжно-иллюстративная выставка-квест «МифоГоголь», мастер-классы по декупажу и скрапбукингу, «интеллектуальное казино» и множество других интерактивных развлечений и игровых заданий. Перед гостями библиотеки в формате «открытого микрофона» выступят молодые поэты, своё искусство продемонстрируют барды. Начало «Библионочи» — в 19.00.

«Библионочь» в Cевастопольской библиотеке им Л. Н. Толстого посвящена теме детектива. Извечная борьба добра и зла, напряженное противостояние ждут читателей в библиотеке.