В Великобритании умер последний корги королевы Елизаветы II

Источник: Publika.md

Собаке было почти 15 лет, из-за того, что она болела онкологическим заболеванием, животное решили усыпить. Daily Mail сообщает, что королева оплакивает смерть своего питомца.

Читайте также Принц Гарри признан самым красивым мужчиной в королевской семье

Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. Его предка, вельш-корги Сьюзан, подарили принцессе Елизавете к её 18-летию.

Уиллоу умер спустя 18 месяцев после смерти другого корги королевы — Холли. Обе собаки появлялись с Елизаветой II и Дэниелом Крэйгом в ролике, посвящённом открытию лондонских Олимпийских игр в 2012 году, передает Лайф.