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13:07 (мск), источник: Publika.md

В Великобритании умер последний корги королевы Елизаветы II

Последний вельш-корги королевы Елизаветы II по кличке Уиллоу скончался 15 апреля в Виндзорском замке.

Источник: Publika.md

Собаке было почти 15 лет, из-за того, что она болела онкологическим заболеванием, животное решили усыпить. Daily Mail сообщает, что королева оплакивает смерть своего питомца.

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Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. Его предка, вельш-корги Сьюзан, подарили принцессе Елизавете к её 18-летию.

Уиллоу умер спустя 18 месяцев после смерти другого корги королевы — Холли. Обе собаки появлялись с Елизаветой II и Дэниелом Крэйгом в ролике, посвящённом открытию лондонских Олимпийских игр в 2012 году, передает Лайф.

С 1945 у Елизаветы II было более чем 30 собак породы корги — многие из них прямые потомки первой собаки королевы Сьюзан.

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