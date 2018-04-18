В Великобритании умер последний корги королевы Елизаветы II
Последний
Последний
Собаке было почти 15 лет,
Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. Его предка,
Уиллоу умер спустя 18 месяцев после смерти другого корги королевы — Холли. Обе собаки появлялись с Елизаветой II и Дэниелом Крэйгом в ролике, посвящённом открытию лондонских Олимпийских игр в 2012 году, передает Лайф.
С 1945 у Елизаветы II было более чем 30 собак породы корги — многие из них прямые потомки первой собаки королевы Сьюзан.