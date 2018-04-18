Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин больше не владеет недвижимостью за границей. Он продал поместье в Италии, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Наталья Платонова.

Согласно опубликованной декларации о доходах за 2016 год, Хлопонин владел вместе с женой поместьем в Италии, состоящим из дома площадью 818,4 квадратных метра и земельного участка в 8,22 тысячи квадратных метров. В декларации за 2017 год это имущество уже не упоминается.