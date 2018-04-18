Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Хлопонин был признан самым богатым членом правительства.
Хлопонин был признан самым богатым членом правительства.
Согласно опубликованной декларации о доходах за 2016 год, Хлопонин владел вместе с женой поместьем в Италии, состоящим из дома площадью 818,4 квадратных метра и земельного участка в 8,22 тысячи квадратных метров. В декларации за 2017 год это имущество уже не упоминается.
Хлопонин стал самым богатым членом правительства России. В 2017 году, по официальным данным, он заработал 2,912 миллиарда рублей. В 2016 году его доход, согласно декларациям, составлял 9,942 миллиона рублей.