Тапочки, джинсы, свитера: как украинец тайно ввозил в Крым 155 кг одежды

«Сотрудники таможни выявили в грузовом отделении автомобиля, следовавшего с Украины в Российскую Федерацию, новые вещи общим весом более 155 килограммов. Ассортимент товаров оказался достаточно разнообразным. В сумках находились тапочки, ремни, джинсы, костюмы, свитера, рубашки, куртки, сарафаны, носки и другие предметы одежды», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 апреля. Украинец не имел при себе документов, подтверждающих стоимость товаров. Водитель также признался, что вся эта одежда ему не принадлежит, ее он согласился провезти за 3 тыс рублей, которые ему пообещал владелец товаров.