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12:53 (мск), источник: РИА Крым

Тапочки, джинсы, свитера: как украинец тайно ввозил в Крым 155 кг одежды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Крымские таможенники пресекли попытку ввоза с Украины на территорию полуострова 155 кг новой одежды и обуви для продажи. Нарушителя задержали в пункте пропуска «Армянск», сообщает пресс-служба Крымской таможни.

«Сотрудники таможни выявили в грузовом отделении автомобиля, следовавшего с Украины в Российскую Федерацию, новые вещи общим весом более 155 килограммов. Ассортимент товаров оказался достаточно разнообразным. В сумках находились тапочки, ремни, джинсы, костюмы, свитера, рубашки, куртки, сарафаны, носки и другие предметы одежды», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 апреля. Украинец не имел при себе документов, подтверждающих стоимость товаров. Водитель также признался, что вся эта одежда ему не принадлежит, ее он согласился провезти за 3 тыс рублей, которые ему пообещал владелец товаров.

Таможенники изъяли одежду и назначили товароведческую экспертизу. Украинцу грозит административный штраф в размере двукратной стоимости товаров.

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