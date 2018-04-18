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15:29 (мск), источник: Tengrinews

Единую смарт-карту туриста запустили в Алматы

В Алматы появилась единая смарт-карта туриста — Almaty CityPASS. Об этом сообщили в нацкомпании Kazakh Tourism, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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9
фотографий
9
фотографий

С помощью «Almaty CityPASS» туристы в течение 3 дней смогут посетить достопримечательности, музеи и экскурсии южной столицы при этом сэкономить много времени и денег.

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На данный момент к карте уже подключено 12 туристических объектов Алматы. Турист также сможет приобрести CityPASS с транспортной картой «ОНАЙ», для передвижения между объектами на общественном транспорте. Стоимость Almaty CityPASS составляет 5990 тенге.

«Речь идёт о запуске в Алматы смарт-карты, аналогичной тем, что уже существуют в крупнейших городах и туристских центрах мира — Нью-Йорке, Амстердаме, Копенгагене, Париже, Берлине, Лондоне, Осло и других. Это уже вторая смарт-карта туриста, которая запускается в Казахстане. CityPass уже существует в Астане, а в дальнейшем планируется запуск в Щучинско-Боровской курортной зоне. Учитывая наличие таких карт практически во всех крупных городах мира, считаю, что наши города и туристские центры не должны быть исключением», — рассказал председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев.

В комплект CityPASS входит: смарт-карта — пластиковая карта с микрочипом для прохода в достопримечательности путеводитель c описанием города и ссылками на аудиогиды достопримечательностей и туристических маршрутов на казахском, русском и английском языках.

Подробная карта города sim-карта с тарифным планом «Welcome» транспортная карта «Онай» (опция) Проект «CityPASS Kazakhstan» был запущен при поддержке АО «НК «Kazakh Tourism» и ТОО «Астана Конвешн Бюро» в прошлом году в Астане. За 2017 год было реализовано более 30 тысяч карт Astana CityPASS.

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