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13:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскому аэропорту придумали новый стиль

После запуска нового терминала красноярского аэропорта и смены его названия, авиаузлу придумали новый фирменный стиль.

Сегодня пресс-служба аэропорта представила его общественности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новый логотип выполнен в зелено-голубых тонах. Сообщается, что визуальный образ разработала компания «Ответ дизайн».

«Новый графический символ — геотэг — представляет собой метафору центра и знаковой локации, а проходящая через него голубая лента реки Енисей подчеркивает уникальный характер территории, ее индивидуальность. В ближайших планах — запуск нового сайта, который станет удобным инструментом для наших пассажиров», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

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 Красноярскому аэропорту придумали новый стиль
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