Красноярскому аэропорту придумали новый стиль
После запуска нового терминала красноярского аэропорта и смены его названия, авиаузлу придумали новый фирменный стиль.
После запуска нового терминала красноярского аэропорта и смены его названия, авиаузлу придумали новый фирменный стиль.
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Новый логотип выполнен в
«Новый графический символ — геотэг — представляет собой метафору центра и знаковой локации, а проходящая через него голубая лента реки Енисей подчеркивает уникальный характер территории, ее индивидуальность. В ближайших планах — запуск нового сайта, который станет удобным инструментом для наших пассажиров», — рассказали в