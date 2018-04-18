Красноярскому аэропорту придумали новый стиль

«Новый графический символ — геотэг — представляет собой метафору центра и знаковой локации, а проходящая через него голубая лента реки Енисей подчеркивает уникальный характер территории, ее индивидуальность. В ближайших планах — запуск нового сайта, который станет удобным инструментом для наших пассажиров», — рассказали в пресс-службе аэропорта.