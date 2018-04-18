Украина ужесточит контроль на границе с Молдовой на майские праздники
Погранслужба и Нацгвардия Украины объявили о том, что сделают все, чтобы не пустить «пророссийских провокаторов» на территорию своей страны. Как сообщает
Погранслужба и Нацгвардия Украины объявили о том, что сделают все, чтобы не пустить «пророссийских провокаторов» на территорию своей страны. Как сообщает
В ведомстве сказали, что они вынуждены применять такие меры для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в период массовых мероприятий.
Правоохранители опасаются, что может случиться трагедия, подобная той, что произошла в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
«На майские праздники приходится годовщина трагических событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Мероприятия 2 мая постоянно сопровождаются конфликтами между сторонниками “Антимайдана” и представителями проукраинских организаций», — сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
В МВД Украины заявили, что не пустят на территорию Украины всех пророссийски настроенных лиц, а также будут прилагать все усилия для того, чтобы предотвратить незаконное перемещение оружия.