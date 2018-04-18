Украина ужесточит контроль на границе с Молдовой на майские праздники

Источник: Actualitati.md

В ведомстве сказали, что они вынуждены применять такие меры для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в период массовых мероприятий.

Правоохранители опасаются, что может случиться трагедия, подобная той, что произошла в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

«На майские праздники приходится годовщина трагических событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Мероприятия 2 мая постоянно сопровождаются конфликтами между сторонниками “Антимайдана” и представителями проукраинских организаций», — сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.