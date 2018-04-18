Москвичи ищут спасения от аллергии

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Аллергики начинают уезжать из столицы. Сейчас специализированные сервисы оценивают уровень цветения в Москве как выше среднего. Однако, по прогнозам экспертов, уже через две-три недели концентрация пыльцы достигнет пика. Где спасаются столичные аллергики в эти дни? Разбирался Александр Рассохин.

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Сезон весенней аллергии начался, объявили столичные эксперты. Главные источники невыносимой пыльцы — это береза, ольха и орешник. По информации специализированного портала «Пыльца Club», сейчас аллерген находится на уровне выше среднего. Аналитическую карту в этом году запустил и «Яндекс» — по информации сервиса, уже в первой половине мая концентрация пыльцы достигнет пика.

Для борьбы с симптомами аллергии есть множество препаратов. Однако надежнее всего уехать из столицы, отметила москвичка Наталья Соболевская: «Я в прошлом году весной осталась в Москве, и это было ужасно».

А до этого в течение трех лет подряд я уезжала. Сейчас собираюсь стартовать в Питер, где еще холодно, а потом оттуда сразу перелететь в Киев или в Одессу, где все уже отцвело. Наталья Соболевская Москвичка

Ранее многие аллергики спасались от московской пыльцы в Средиземноморье, например, в Греции и на Пиренейском полуострове. Семейный отдых там обходился в 250−300 тыс. руб. за месяц. Москвичка Яна Марчук с мужем и дочерью отдыхала на Сицилии, где нет растений, которые провоцируют невыносимые симптомы. Туда они с семьей собирались и в этом году, однако свои коррективы внес нестабильный курс валюты, рассказала женщина: «По финансовым обстоятельствам с учетом курса евро и прочих “приятных” моментов жизни в России мы едем в Сочи. Там уже все отцвело. Уезжаем мы в воскресенье и возвращаемся 20 мая. Рассчитываем потратить где-то 200 тыс. руб. на проживание, питание, транспорт и какие-то траты на местности».

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Директор по продажам туристической компании Sodis Ирина Мануильская сообщила «Коммерсантъ FM», что у нее есть постоянные клиенты, которые каждую весну спасаются от московской пыльцы в Европе.

Самые популярные направления — Кипр и Крит.

Путевки туда в зависимости от условий может стоить до €10 тыс., отметила эксперт: «У всех пожелания одинаковы — недалеко, не сильно дорого, без всяких экскурсий, “просто чтобы ребенок подышал морским воздухом”. Например, у нас есть клиенты, которые хотят отправить на отдых бабушку с ребенком и просят апартаменты с кухней».

То есть это можно сравнить с выездом на дачу. Поездка не расценивается как суперпознавательная. Ирина Мануильская Директор по продажам туристической компании Sodis

Зачастую работодатели готовы пойти на встречу сотрудникам и подстроить время отпуска под период обострения аллергии, сообщила гендиректор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая: «При планировании отпусков действительно учитываются такие факторы. Многие уезжают на период цветения, правда, это не всегда происходит день в день, и запоздалая весна может вполне подвинуть время цветения. Поэтому работодатели идут сотрудникам навстречу и меняют графики отпусков».

Эксперты отмечают, что симптомы аллергии часто путают с признаками ОРВИ. Однако отдых в южных странах, думается, положительно скажется на состоянии здоровья в обоих случаях.