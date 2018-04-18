Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Екатеринбурге составит 17 тыс. человек
Екатеринбург. 18 апреля.
Екатеринбург. 18 апреля.
По его словам, перед центральной сценой
«Мы планируем, что в среднем посещаемость
Как добавил И. Марков, строительство главной сцены начнется 20 апреля. «Много вопросов уделяется безопасности, пожарным входам и выходам, подъезды, скорая помощь, постоянное дежурство, все это запланировано», — уточнил он.
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«Будем строить два восьмиугольных футбольных поля, где можно будет попробовать свои силы в поединках «два на два», «один на один», — отметил И. Марков.
По словам И. Маркова, 14 июня в
В свою очередь, исполнительный директор
«Состав окончательный, мы не планируем добавлять других артистов», — отметила она. По словам Е. Кейльман, организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят 12−15 тысяч человек.