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13:00 (мск), источник: Интерфакс

Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Екатеринбурге составит 17 тыс. человек

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Наполняемость фан-зоны Чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге во время показа матчей может составить от 5 до 10 тыс. человек, сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.

По его словам, перед центральной сценой фан-зоны в парке Маяковского «17 тыс. человек комфортно разместятся для просмотра футбола и всех концертных выступлений».

«Мы планируем, что в среднем посещаемость фан-зоны будет от 5 до 10 тысяч человек, что это будет очень здорово и необычно для нашего города», — отметил И. Марков.

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Как добавил И. Марков, строительство главной сцены начнется 20 апреля. «Много вопросов уделяется безопасности, пожарным входам и выходам, подъезды, скорая помощь, постоянное дежурство, все это запланировано», — уточнил он.

В фан-зоне во время Чемпионата мира по футболу будет работать бесплатный Wi-Fi. Также там будут работать ряд павильонов и интерактивных зон.

«Будем строить два восьмиугольных футбольных поля, где можно будет попробовать свои силы в поединках «два на два», «один на один», — отметил И. Марков.

По словам И. Маркова, 14 июня в фан-зоне состоится концерт группы «Чайф». На финал ЧМ будет выступать диджей. «Мы везем диджея на финал, диджея с мировым именем, но имя мы его рассекречивать сегодня не будем. Это будет сюрпризом для горожан», — добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор Tele-club Екатерина Кейльман сообщила в 8 июля в фан-зоне состоится крупный музыкальный фестиваль «Маяк», где выступят русские исполнители «Земфира», «Дельфин», «Би-2», «Сплин».

«Состав окончательный, мы не планируем добавлять других артистов», — отметила она. По словам Е. Кейльман, организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят 12−15 тысяч человек.

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