В Омской области может появиться еще один вид опасных клещей

Угрозу появления павловского клеща обсудили специалисты по здравоохранению и эпидемиологии. Напомним, что этот вид мигрировал с Востока и появился в Томской области несколько лет назад. В прошлом году павловский клещ появился в Новосибирской области. Неизвестно, мигрирует ли клещ в Омскую область. Эксперты утверждают, что на данный момент этот вид в Омской области не обнаружен.

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Светлана Рудакова, главный научный сотрудник отдела природно-очаговых бактериальных зоонозов ФБУ «Омский НИИ природно-очаговых инфекций»:

— Мы следим за появлением этого клеща. К нам обращаются специалисты из Новосибирской и Кемеровской областей. Сейчас в местах своего обитания павловский клещ составляет половину из общего количества. Вторую половину составляет таежный. Павловского на внешний вид определить невозможно, это могут сделать только специалисты. На территории Омской области мы пока его не обнаружили.