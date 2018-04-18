«Библионочь» пройдет в Ростове-на-Дону
Акция «Библионочь 2018: Магия книги» пройдет Донской государственной публичной библиотеке
Акция «Библионочь 2018: Магия книги» пройдет Донской государственной публичной библиотеке
Как сообщает
В ее рамках посетителей библиотеки ждут встречи с писателями Максимом Макарычевым и Артуром Гиваргизовым, а также советским хоккеистом Александром Мальцевым, лекция о загадках Библии, экскурсии в книгохранилище и центр консервации библиотечных фондов.
Состоятся
Запланированы интеллектуальные соревнования, викторины, игры, и, даже «прогулка» по Юпитеру.
Гости библиотеки смогут продемонстрировать свои творческие способности на интерактивной площадке студии «Ералаш» и принять участие в