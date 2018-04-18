В Дрокиевском районе проводят ремонтные работы в центре семейных врачей

«Крыша текла, третий этаж заливало, в коридорах стояли тазы, в которые капала вода. А с начала ремонта в кабинетах даже при отключенном отоплении стало гораздо теплее», — сказала врач Алла Чуботару.



Стены были в плесени, а оконные рамы сильно прохудились. Пациенты говорят, что мерзли в коридорах, ожидая своей очереди к врачу.



«Зимой было очень холодно. Пациенты тут лечатся, им нужны нормальные условия, чтобы тепло. Теперь стало хорошо, чисто. «



«Раньше текла вода с потолка прямо на голову. И пациентам и врачам. Разве это дело? А после ремонта в поликлинике намного лучше стало, что и говорить».



В администрации Дрокиевского Центра семейных врачей говорят, что ремонт проводят благодаря Фонду регионального развития, который выделил 10 млн леев.



«Крыша была самой большой проблемой. Во время сильных дождей вода доходила до первого этажа», — сказала глава отделения ЦОЗ, Дрокия Геннадий Морков.



«Это первые госучреждения, которые предложили отремонтировать в целях экономии тепла и электроэнергии в рамках проекта энергоэффективности. Ремонтируется и центр семейных врачей в Единцах», — сказал глава Агентства регионразвития Nord Константин Бындю.



На учете Дрокиевского центра семейных врачей — 16 тысяч пациентов.