Помещение бывшей поликлиники в Ангарске предложено переделать под квартиры для врачей

Сомнение у них вызвало предложение о приватизации нежилых помещений в центре Ангарске. По мнению депутатов, их можно реконструировать и использовать в качестве жилья для работников бюджетной сферы. Насколько это выгодно, решено посчитать за месяц, до майской сессии ЗС.
Нежилое помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Ангарске, которое предполагалось продать, это бывшая детская городская больница. Администрация города направила в ЗС письмо о том, что потребность в таком помещении отсутствует. Однако депутаты предложили найти ему новое применение. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин предположил, что помещение площадью более 500 кв. м можно реконструировать, перевести обратно в категорию жилого и дать квартиры медработникам. «Очевидно, что жильё в Ангарске для работников здравоохранения нужны. Нельзя оставлять в плане приватизации этот объект. Это же не по-хозяйски», — сказал депутат.
По словам полномочного представителя губернатора Иркутской области в ЗС Романа Буянова, построить новое жильё для медиков будет дешевле, чем приспосабливать помещения в указанной девятиэтажке. «Процедура перевода из нежилого в жилое достаточна длительная и требует согласия всех собственников», — сказал он.
Заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ершов подтвердил, что раньше тут были квартиры. Девятиэтажка находится в центре Ангарска, рядом есть несколько школ, и т. ч. художественная, досуговый центр. Он предложил выяснить, сколько потребуется средств для реконструкции и перевода помещения из нежилого в жилое. «Цифр нет, нет даже элементарного сметного расчёта», — сказал он.
Председатель комиссии по депутатской этике ЗС Эдуард Дикунов напомнил, что просил министерство имущественных отношений предоставить списки нуждающихся в жилье медработников или сирот, но его просьбу оставили без внимания. Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, который недавно занимал должность прокурора Ангарска, подтвердил наличие в городе очереди на жильё среди работников здравоохранения и образования.
Депутат Павел Сумароков попросил уточнить, сколько времени не используется помещение Ангарске. Первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Курбатов ответил, что полтора года как минимум.
Депутат Олег Тюменев заметил, что в Ангарске есть проблемы с квартирами в целом для работников бюджетной сферы. По его словам, будучи депутатом районной думы, вместе с коллегами они «превращали» общежития в жилые квартиры, и стоимость переделки не была дороже строительства новых домов. Председатель ЗС Сергей Брилка также согласился, что переоборудовать в жилое помещение объект, который был изначально построен для этих целей, будет дешевле, чем строить новый дом.
В итоге депутаты решили снять вопрос с рассмотрения, за месяц сделать расчёты, побывать в Ангарске, чтобы своими глазами увидеть помещения.