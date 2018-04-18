Помещение бывшей поликлиники в Ангарске предложено переделать под квартиры для врачей

Сомнение у них вызвало предложение о приватизации нежилых помещений в центре Ангарске. По мнению депутатов, их можно реконструировать и использовать в качестве жилья для работников бюджетной сферы. Насколько это выгодно, решено посчитать за месяц, до майской сессии ЗС.

Нежилое помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Ангарске, которое предполагалось продать, это бывшая детская городская больница. Администрация города направила в ЗС письмо о том, что потребность в таком помещении отсутствует. Однако депутаты предложили найти ему новое применение. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин предположил, что помещение площадью более 500 кв. м можно реконструировать, перевести обратно в категорию жилого и дать квартиры медработникам. «Очевидно, что жильё в Ангарске для работников здравоохранения нужны. Нельзя оставлять в плане приватизации этот объект. Это же не по-хозяйски», — сказал депутат.

По словам полномочного представителя губернатора Иркутской области в ЗС Романа Буянова, построить новое жильё для медиков будет дешевле, чем приспосабливать помещения в указанной девятиэтажке. «Процедура перевода из нежилого в жилое достаточна длительная и требует согласия всех собственников», — сказал он.

Заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ершов подтвердил, что раньше тут были квартиры. Девятиэтажка находится в центре Ангарска, рядом есть несколько школ, и т. ч. художественная, досуговый центр. Он предложил выяснить, сколько потребуется средств для реконструкции и перевода помещения из нежилого в жилое. «Цифр нет, нет даже элементарного сметного расчёта», — сказал он.

Председатель комиссии по депутатской этике ЗС Эдуард Дикунов напомнил, что просил министерство имущественных отношений предоставить списки нуждающихся в жилье медработников или сирот, но его просьбу оставили без внимания. Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, который недавно занимал должность прокурора Ангарска, подтвердил наличие в городе очереди на жильё среди работников здравоохранения и образования.

Депутат Павел Сумароков попросил уточнить, сколько времени не используется помещение Ангарске. Первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Курбатов ответил, что полтора года как минимум.