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14:01 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде открыли памятник Александру Невскому

На пл. Василевского в Калининграде открыли памятник Александру Невскому в среду, 18 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».

Идею установить бронзового Александра Невского на кольце Василевского впервые обсудили на совете по культуре при губернаторе в марте 2017 года. Установка десятиметровой скульптуры началась спустя год — 6 марта 2018 года.

Скептики говорили, что появление памятника может усугубить и без того сложную дорожную ситуацию на пл. Василевского. Во время открытия монумента было принято решение приостановить движение по кольцу на несколько минут.

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