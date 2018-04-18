В Калининграде открыли памятник Александру Невскому
На пл. Василевского в Калининграде открыли памятник Александру Невскому в среду, 18 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
На пл. Василевского в Калининграде открыли памятник Александру Невскому в среду, 18 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Идею установить бронзового Александра Невского на кольце Василевского впервые обсудили на совете по культуре при губернаторе в марте 2017 года. Установка десятиметровой скульптуры началась спустя год — 6 марта 2018 года.
Скептики говорили, что появление памятника может усугубить и без того сложную дорожную ситуацию на пл. Василевского. Во время открытия монумента было принято решение приостановить движение по кольцу на несколько минут.