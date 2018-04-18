В музеях Нижнего Новгорода можно будет расплатиться банковскими картами

15 крупнейших музеев Нижнего Новгорода теперь начнут принимать к оплате банковские карты — они заключили договоры по эквайрингу и готовы к переходу на безналичный расчет. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

В преддверии чемпионата мира по футболу одним из важных направлений подготовки платежной инфраструктуры является повышение ее доступности — в том числе и для иностранных туристов. В Нижнем Новгороде по данным на апрель 2018 года работают всего 1140 банкоматов. Все они «знают» русский и английский язык, а в некоторых банках меню переведено сразу на три-четыре языка.