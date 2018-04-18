Набор в детские сады стартует с 1 мая в Новосибирске

Источник: VN.ru

Дошкольные учреждения Новосибирска готовы принять 17 500 детей, из них около 4500 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и более 13 000 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество выпускников в этом году составит 16 000 детей.

К тому же специалисты отдела образования напоминают о необходимости учитывать миграционные процессы: в период с сентября прошлого года по 16 апреля текущего года на очередь для получения места в детском саду зарегистрировано 3 113 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря на открытие новых детских садов, количество воспитанников детских садов продолжает расти — за последние три года общая численность детсадовцев в Новосибирске увеличилась на 4 288 человек и составила 83 992.

— В мае родителям, детям которых исполнилось три года и кто стоит на очереди на получение места в детский сад, нужно обязательно поинтересоваться, не подошло ли время получения путевки. Информацию о продвижении очереди родители могут узнать при личном обращении по месту постановки на очередь при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка, либо в личном кабинете на портале госуслуг, — уточнили в пресс-службе мэрии.